«Сибирь» с трехчасовой задержкой добралась до Нижнего Новгорода на матч с «Торпедо»

Пресс-служба «Сибири» рассказала о проблемах команды в дороге на матч с «Торпедо» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

Аэропорт Нижнего Новгорода, где состоится встреча, из-за сильного снегопада перестал принимать самолеты, поэтому команде пришлось приземлиться в Казани. В итоге новосибирцы добрались до Нижнего Новгорода с трехчасовой задержкой.

Встреча «Торпедо» — «Сибирь» пройдет 18 октября. Начало — в 19.00 по московскому времени.