«Сибирь» продлила контракт с Литовченко

«Сибирь» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Вячеславом Литовченко до конца сезона-2022/23.

31-летний хоккеист перешел в «Сибирь» прошлым летом. В текущем сезоне он провел 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (4+7) очков.

Ранее форвард выступал за «Амур» и «Автомобилист».