«Сибирь» продлила контракт с Литовченко
11:24
«Сибирь» на своем официальном сайте объявила о продлении контракта с нападающим Вячеславом Литовченко до конца сезона-2022/23.
31-летний хоккеист перешел в «Сибирь» прошлым летом. В текущем сезоне он провел 43 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 11 (4+7) очков.
Ранее форвард выступал за «Амур» и «Автомобилист».
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