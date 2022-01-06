Матч «Барыс» — «Ак Барс» будет перенесен из-за обстановки в Казахстане
10:31
КХЛ приняла решение о том, что матч регулярного чемпионата «Барыс» — «Ак Барс» пройдет на территории России.
«В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане Лига приняла решение о том, что матч №590 «Барыс» — «Ак Барс» 17 января 2022 года состоится на территории Российской Федерации и рассматривает вариант проведения матча в Казани, — говорится в сообщении на сайте КХЛ. - Все вопросы находятся в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами, о принятых решениях Лига сообщит дополнительно».
Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят масштабные протесты. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ.
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