КХЛ приняла решение о том, что матч регулярного чемпионата «Барыс» — «Ак Барс» пройдет на территории России.

«В связи с нестабильной обстановкой в Казахстане Лига приняла решение о том, что матч №590 «Барыс» — «Ак Барс» 17 января 2022 года состоится на территории Российской Федерации и рассматривает вариант проведения матча в Казани, — говорится в сообщении на сайте КХЛ. - Все вопросы находятся в стадии обсуждения с заинтересованными сторонами, о принятых решениях Лига сообщит дополнительно».

Напомним, уже несколько дней в Казахстане проходят масштабные протесты. Люди вышли на улицы городов из-за повышения цен на газ.