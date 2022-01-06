Скончался легендарный селекционер ЦСКА Борис Шагас

В Москве на 81-м году жизни скончался легендарный селекционер ЦСКА Борис Моисеевич Шагас.

«Хоккейный клуб ЦСКА выражает искренние соболезнования семье и близким Бориса Моисеевича и скорбит вместе с вами», — говорится в сообщении на официальном сайте московского клуба.

Шагас работал в ЦСКА с 1977 года и на протяжении 40 лет отвечал за селекцию. Борис Моисеевич открыл для отечественного хоккея множество имен, прогремевших на весь мир: Вячеслава Быкова, Игоря Ларионова, Сергея Макарова, Алексея Касатонова, Александра Могильного, Сергея Федорова и многих других.