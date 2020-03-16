«Сибирь» подтвердила, что «Барыс» не сможет принимать матчи плей-офф в Нур-Султане

«Сибирь» официально объявила о том, что продажа билетов на матчи четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против казахстанского «Барыса». С 16 марта в стране введено чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса, из-за чего проведение матчей в Нур-Султане стало невозможным.

— В связи с тем, что в Республике Казахстан введен режим Чрезвычайного положения, ХК «Барыс» не сможет провести матчи 1/2 финала Конференции «Восток» в Нур-Султане, — говорится в сообщении. — Таким образом, продажа билетов на домашние матчи 21 и 23 марта остановлена.

О дальнейшем развитии событий мы будем информировать вас посредством публикации новостей в наших официальных источниках.

Пресс-релиз ХК «Сибирь»



В связи с тем, что в Республике Казахстан введен режим Чрезвычайного положения, ХК «Барыс» не сможет провести матчи 1/2 финала Конференции «Восток» в Нур-Султане.https://t.co/9Cl0TBsy6h — Hockey Club Sibir (@hcsibir) March 16, 2020

Ранее планировалось, что для команд, выступающих в плей-офф КХЛ — «Сибири» и «Барысу» будет сделано исключение, однако этот вопрос так и не удалось решить на государственном уровне. Ранее из-за коронавируса с турнира снялся «Йокерит», который во втором раунде Кубка Гагарина должен был играть со СКА.

По данным на 15 марта всего коронавирусом заразились 156 тысяч человек, из них умерли 5819, выздоровели более 72 тысяч. В России официально зарегистрировано 59 случаев заболевания. ВОЗ объявил о пандемии, ряд спортивных состязаний были отменены или перенесены. В Австралии зафиксировано пять смертельных случаев.

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