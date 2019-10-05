КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Сибирь» победила «Нефтехимик»

15:51

«Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Нефтехимик» (4:2).

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Голы: Торченюк — 1 (Чесалин), 9:49 — 1:0. Шаров — 2, 15:27 — 2:0. Пайгин — 2 (бол., Хайруллин, Брынцев), 17:12 — 2:1. Руохомаа — 4 (бол.), 19:39 — 3:1. Волгин — 1 (Грошев, Казионов), 23:41 — 3:2. Морозов — 3, 34:07 — 4:2.

Вратари: Сятери — Барулин (58:21).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (12+12+9) — 38 (10+18+10).

Судьи: Акузовский, Букин.

5 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир