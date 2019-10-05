«Сибирь» победила «Нефтехимик»
15:51
«Сибирь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победила «Нефтехимик» (4:2).
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)
Голы: Торченюк — 1 (Чесалин), 9:49 — 1:0. Шаров — 2, 15:27 — 2:0. Пайгин — 2 (бол., Хайруллин, Брынцев), 17:12 — 2:1. Руохомаа — 4 (бол.), 19:39 — 3:1. Волгин — 1 (Грошев, Казионов), 23:41 — 3:2. Морозов — 3, 34:07 — 4:2.
Вратари: Сятери — Барулин (58:21).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 33 (12+12+9) — 38 (10+18+10).
Судьи: Акузовский, Букин.
5 октября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».
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