«Сибирь» победила «Металлург», Гуркин оформил дубль

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» принимала «Металлург». Хозяева одержали победу со счетом 3:2.

Основной вклад в успех внес защитник Ефим Гуркин, который оформил дубль в этой встрече.

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«Сибирь» (Новосибирская область) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Голы: Гуркин — 3 (Красоткин), 22:03 — 1:0. Гуркин — 4 (бол., Ермаков, Шаров), 30:18 — 2:0. Прохоркин — 4 (Плотников, Карпов), 40:17 — 2:1. Мозякин — 4 (бол., Яковлев, Бек), 44:01 — 2:2. Пуустинен — 10 (Руохомаа), 50:12 — 3:2.

Вратари: Красоткин (Сятери, 26:01) — Кошечкин (58:05).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 22 (8+6+8) — 37 (15+9+13).

Судьи: Кулаков, Хрибик.

15 ноября. Новосибирск. ЛДС «Сибирь».