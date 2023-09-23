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Сегодня, 15:54

«Сибирь» обыграла «Барыс», Андреофф забил победный гол

Сергей Ревенко
редактор интернет отдела
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«Сибирь» обыграла «Барыс» со счетом 4:2 в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

У гостей дубль оформил Райли Барбер, у новосибирцев по разу отличились Павел Гоголев, Иван Климович, Энди Андреофф и Тейлор Бек.

32-летний Андреофф забивает второй матч подряд, а сегодняшний гол стал для него первым победным в КХЛ.

«Сибирь» одержала третью победу подряд в основное время, а вот «Барыс» проиграл во второй раз кряду. Казахстанский клуб идет вне зоны плей-офф.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» — «Барыс» — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)

Голы: Гоголев — 1 (Прохоркин, Аланов), 3:10 — 1:0. Барбер — 3 (бол., Скленичка, Оберг), 15:03 — 1:1. И. Климович — 2 (бол.), 32:27 — 2:1. Андреофф — 3 (бол., Аланов, Бутузов), 44:19 — 3:1. Барбер — 4 (Нургалиев, Червены), 50:09 — 3:2. Бек — 4 (п.в., Прохоркин), 59:01 — 4:2.

Вратари: Красоткин — Паскуале (58:11 — 59:01).

Штраф: 8 — 13.

Броски: 24 (6+8+10) — 22 (6+8+8).

Судьи: Васильев, Раминг.

23 сентября. Новосибирск. Сибирь-Арена.

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ХК Барыс
ХК Сибирь
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