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Сегодня, 17:45

«Сибирь» прервала 4-матчевую серию поражений, обыграв «Барыс»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сибирь» дома одержала победу над «Барысом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:1.

По одной шайбе за новосибирцев забросили Энди Андреофф, Артем Михеев, Николай Прохоркин, Владимир Бутузов и Тэйрор Бэк. В активе двух последних также по одной голевой передаче. Кроме того, двумя результативными передачами отметился Егор Аланов.

Единственную шайбу гостей забросил Энтони Камара.

«Сибирь» (43 очка) прервала 4-матчевую серию поражений и после 41 игры занимает восьмое место в Восточной конференции КХЛ. «Барыс» (31) продолжает замыкать таблицу «Востока» после 40 матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Астана) — 5:1 (4:0, 1:1, 0:0)

Голы: Бек — 8 (бол., Аланов), 3:15 — 1:0. Бутузов — 10 (Михалев, Жуков), 15:38 — 2:0. Прохоркин — 8, 17:05 — 3:0. Михеев — 7 (Хамидуллин, Аланов), 18:16 — 4:0. Андреофф — 13 (бол., Бутузов, Бек), 28:04 — 5:0. Камара — 5 (Скленичка), 32:01 — 5:1.

Вратари: Костин — Шутов (Паскуале, 20:00, Шутов, 40:00).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (15+13+4) — 37 (10+18+9).

Судьи: Сидоренко, Шувалов.

7 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена. 9003 зрителя.

Источник: Таблица КХЛ
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