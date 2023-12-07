Видеотрансляция игры КХЛ «Витязь» — ЦСКА в Кинопоиске начнется в 18.50 мск 7 декабря

7 декабря «Витязь» дома в Балашихе примет московский ЦСКА в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра пройдет на арене «Балашиха». Начало — в 19.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры КХЛ «Витязь» — ЦСКА можно по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 18.50 мск. Игру покажут на официальном сайте КХЛ.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Витязь» — ЦСКА можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

«Витязь» с 31 баллом занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА тренера Сергея Федорова располагается на шестой строчке на «Западе» с 44 очками.

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