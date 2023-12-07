«Северсталь» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
7 декабря «Северсталь» на своем льду в Череповце сыграет против московского «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча в Ледовом дворце начнется в 19.30 по московскому времени.
Видеотрансляция игры КХЛ «Северсталь» — «Динамо» пройдет в онлайн-сервисе Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 19.20 мск. Матч также покажут на официальном сайте КХЛ.
Следить за ключевыми событиями встречи «Северсталь» — «Динамо» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».
Московское «Динамо» тренера Алексея Кудашова с 54 баллами располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» находится на седьмом месте с 40 очками на Западе.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|40
|25
|15
|55
|2
|Авангард
|38
|26
|12
|55
|3
|Сал. Юлаев
|38
|24
|14
|49
|4
|Ак Барс
|39
|23
|16
|48
|5
|Лада
|40
|20
|20
|48
|6
|Трактор
|39
|21
|18
|46
|7
|Автомобилист
|40
|20
|20
|44
|8
|Сибирь
|41
|18
|23
|43
|9
|Амур
|40
|16
|24
|39
|10
|Нефтехимик
|39
|14
|25
|36
|11
|Адмирал
|38
|12
|26
|32
|12
|Барыс
|40
|12
|28
|31
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|40
|25
|15
|54
|2
|Динамо М
|39
|25
|14
|54
|3
|Локомотив
|37
|24
|13
|51
|4
|Торпедо
|39
|23
|16
|49
|5
|СКА
|38
|24
|14
|49
|6
|ЦСКА
|38
|21
|17
|44
|7
|Северсталь
|38
|17
|21
|40
|8
|Динамо Мн
|38
|17
|21
|38
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|39
|14
|25
|32
|11
|Витязь
|39
|13
|26
|31
|7.12
|12:30
|
Адмирал – Амур
|1 : 0
|7.12
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|5 : 1
|7.12
|17:00
|
Металлург Мг – Торпедо
|- : -
|7.12
|17:00
|
Трактор – СКА
|- : -
|7.12
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|7.12
|18:00
|
Лада – Нефтехимик
|- : -
|7.12
|19:00
|
Локомотив – Ак Барс
|- : -
|7.12
|19:00
|
Витязь – ЦСКА
|- : -
|7.12
|19:30
|
Спартак – Сочи
|- : -
|7.12
|19:30
|
Северсталь – Динамо М
|- : -