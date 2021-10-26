«Сибирь» по буллитам обыграла «Барыс»

«Сибирь» выиграла у «Барыса» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев отличились Денис Голубев, Николай Демидов и Егор Миловзоров. Победный буллит в активе Валентина Пьянова. У гостей дубль сделал Кертис Валк, также отличился Дмитрий Гурков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:3 Б (2:2, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Голубев — 5 (Йокипакка, Коротков), 13:07 — 1:0. Гурков — 1 (мен.), 17:46 — 1:1. Демидов — 1 (Коротков, Овчинников), 18:56 — 2:1. Валк — 6 (бол., Лилья, Старченко), 19:36 — 2:2. Валк — 7 (Михайлис, Лилья), 23:01 — 2:3. Миловзоров — 1 (бол., Пьянов, Литовченко), 34:33 — 3:3.

Победный буллит: Пьянов.

Вратари: Сятери — Ортио.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 36 (15+11+8+2) — 24 (10+10+4+0).

Судьи: Гофман, Ромасько.

26 октября. Новосибирск. ЛДС Сибирь. 2950 зрителей.