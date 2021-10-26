Сегодня, 26 октября, московское «Динамо» на своем льду примет «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи в 19.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды провели пять очных встреч и «Локо» выиграл четырех из них.

Самый результативный игрок «Динамо» в нынешнем чемпионате — форвард Вадим Шипачев, на счету которого 32 (12+20) очка в 21 встреча. У ярославцев по количеству набранных очков нет явного лидера: по 14 баллов у Дениса Алексеева, Рида Буше и Павла Красковского.

Следить за матчем «Динамо» Москва — «Локомотив» можно на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте КХЛ.