«Барыс» победил «Автомобилист» и поднялся на шестое место Востока

«Барыс» в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Автомобилист» со счетом 2:1.

На шайбы Романа Старченко и Даррена Дитца гости ответили Александра Щемерова.

После этого матча «Барыс» с 66 очками занимает шестое место в Восточной конференции, «Автомобилист» с 64 очками — на восьмой строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Барыс» (Нур-Султан) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

Голы: Старченко — 13 (бол., Вароун, Асетов), 5:58 — 1:0. Щемеров — 1 (бол., Жукенов), 42:31 — 1:1. Дитц — 14 (Сагадеев), 45:49 — 2:1.

Вратари: Карлссон — Коварж (58:25 — 59:08, 59:16).

Штраф: 2 — 16.

Броски: 22 (10+8+4) — 16 (4+6+6).

Судьи: Беляев, Кулаков.

18 февраля. Нур-Султан. «Барыс-Арена».