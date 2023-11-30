«Адмирал» в овертайме обыграл «Сибирь»
«Адмирал» победил «Сибирь» в овертайме выездного матча ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 3:2.
У гостей 3 (2+1) очка набрал Александр Горшков, который стал автором победного гола. У хозяев по шайбе забросили Энди Андреофф и Артем Михеев.
«Адмирал» набрал 29 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 40 очками — на 8-й строчке «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)
Голы: Андреофф — 10 (бол., Прохоркин), 29:50 — 1:0. Горшков — 5 (Берлев, Соловьев), 35:20 — 1:1. Лисовец — 2 (Горшков, Фьоре), 40:56 — 1:2. Михеев — 6 (Шашков, Яковлев), 49:11 — 2:2. Горшков — 6 (Чебыкин), 63:44 — 2:3.
Вратари: Красоткин (Худобин, 31:06) — Демченко.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 32 (10+9+13+0) — 25 (5+10+9+1).
Судьи: Беляев, Светилов.
30 ноября. Новосибирск. Сибирь-Арена.
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Сибирь – Адмирал
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Барыс – Металлург Мг
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