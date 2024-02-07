Щитов: «Хорошо, что в НХЛ есть программа помощи хоккеистам. КХЛ такая программа тоже нужна»

Экс-защитник Никита Щитов считает, что в КХЛ, по аналогии с НХЛ, нужна программа помощи хоккеистам.

«Мы не знаем всех причин, по которым Кузнецов попал в такую ситуацию. Может быть, это произошло из-за неудовлетворенности игрой, может быть, что-то произошло в личной жизни. Опять же, хорошо, что есть такая программа, куда игроки могут отправиться, чтобы пройти лечение и перезагрузить игровую карьеру. КХЛ такая программа тоже нужна. Всякое бывает. Иногда нужна помощь специалистов. Может быть, когда-нибудь мы к этому придем», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.

В начале этой недели стало известно, что Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ, которая работает с хоккеистами, имеющими психологические проблемы, а также алкогольную или наркотическую зависимость.

В прошлом месяце другой российский хоккеист, нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, попал в эту программу помощи игрокам НХЛ.