Щитов: «Хорошо, что в НХЛ есть программа помощи хоккеистам. КХЛ такая программа тоже нужна»
Экс-защитник Никита Щитов считает, что в КХЛ, по аналогии с НХЛ, нужна программа помощи хоккеистам.
«Мы не знаем всех причин, по которым Кузнецов попал в такую ситуацию. Может быть, это произошло из-за неудовлетворенности игрой, может быть, что-то произошло в личной жизни. Опять же, хорошо, что есть такая программа, куда игроки могут отправиться, чтобы пройти лечение и перезагрузить игровую карьеру. КХЛ такая программа тоже нужна. Всякое бывает. Иногда нужна помощь специалистов. Может быть, когда-нибудь мы к этому придем», — цитирует «РБ Спорт» Щитова.
В начале этой недели стало известно, что Кузнецов пройдет программу помощи игрокам НХЛ, которая работает с хоккеистами, имеющими психологические проблемы, а также алкогольную или наркотическую зависимость.
В прошлом месяце другой российский хоккеист, нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин, попал в эту программу помощи игрокам НХЛ.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|61
|40
|21
|86
|2
|Авангард
|59
|40
|19
|84
|3
|Сал. Юлаев
|60
|38
|22
|81
|4
|Автомобилист
|62
|33
|29
|73
|5
|Ак Барс
|59
|35
|24
|72
|6
|Трактор
|60
|33
|27
|72
|7
|Лада
|61
|29
|32
|71
|8
|Нефтехимик
|60
|25
|35
|61
|9
|Амур
|60
|24
|36
|60
|10
|Сибирь
|60
|24
|36
|57
|11
|Адмирал
|60
|18
|42
|47
|12
|Барыс
|59
|19
|40
|45
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|60
|40
|20
|83
|2
|Локомотив
|59
|39
|20
|82
|3
|Динамо М
|60
|38
|22
|82
|4
|Спартак
|60
|35
|25
|78
|5
|Торпедо
|60
|33
|27
|71
|6
|Северсталь
|59
|31
|28
|69
|7
|ЦСКА
|60
|30
|30
|66
|8
|Динамо Мн
|60
|27
|33
|59
|9
|Куньлунь РС
|61
|21
|40
|48
|10
|Сочи
|60
|20
|40
|47
|11
|Витязь
|60
|18
|42
|43
|7.02
|19:00
|
Локомотив – Сибирь
|- : -