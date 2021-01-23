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Шмелев повторил рекорд «Сочи» по количеству матчей с голами подряд

18:34
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Форвард «Сочи» Сергей Шемелев отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива». Он повторил рекорд клуба по количеству матчей с заброшенными шайбами подряд.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, для игрока это шестой результативный матч кряду. Он повторил достижение Андре Петерссона.

После двух периодов «Сочи» уступает «Локомотиву» со счетом 1:2.

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