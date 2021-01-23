Шмелев повторил рекорд «Сочи» по количеству матчей с голами подряд

Форвард «Сочи» Сергей Шемелев отметился голом в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива». Он повторил рекорд клуба по количеству матчей с заброшенными шайбами подряд.

Сергей Шмелёв отличился в 6-м матче подряд и повторил рекорд @HCSOCHI, который до этого принадлежал только Андре Петерссону#KHLStats — KHL Media (@khlmediateam) January 23, 2021

Как сообщает пресс-служба КХЛ, для игрока это шестой результативный матч кряду. Он повторил достижение Андре Петерссона.

После двух периодов «Сочи» уступает «Локомотиву» со счетом 1:2.