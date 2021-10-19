Широков: «Против ЦСКА нельзя расслабляться, армейцы это доказывают из раза в раз»

Форвард «Спартака» Сергей Широков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:3 ОТ).

«ЦСКА — хорошая команда, играющая в агрессивный хоккей. Нужно играть все 60 минут, нельзя против нее расслабляться — армейцы это доказывают из раза в раз. Здорово, что мы набрали очки. Их надо набирать, поскольку в турнирной таблице большая плотность. Была ли в моей карьере такая плотность? Если честно, никогда за этим не следил, но сейчас приходится смотреть, потому что действительно интересный чемпионат. Любая команда может обыграть любую. И от этого выигрывают только зрители», — приводит слова Широкова «Известия».

После этого матча «Спартак» с 20 очками занимает восьмое место в Западной конференции, ЦСКА с 25 очками — на четвертой строчке.