Красиков прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Вратарь «Спартака» Алексей Красиков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:3 ОТ).

«Всегда бывает черная полоса, всегда бывает светлая. Надо просто делать выводы из этого, чтобы в будущем работать без ошибок. У нас все сложилось: прекрасный тренерский штаб, тренер вратарей хороший, отличный коллектив, и команда, где все друг за друга бьются. Все тренеры требуют от вратаря одно и то же: ты вышел и ловишь шайбу. Поймал — молодец, не поймал — не молодец. Все просто у всех: не важно, как, не важно, чем — ты должен поймать шайбу, а команда — выиграть», — приводит слова Красикова «Известия».

После этого матча «Спартак» с 20 очками занимает восьмое место в Западной конференции, ЦСКА с 25 очками — на четвертой строчке.