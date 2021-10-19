Красиков прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА
Вратарь «Спартака» Алексей Красиков подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:3 ОТ).
«Всегда бывает черная полоса, всегда бывает светлая. Надо просто делать выводы из этого, чтобы в будущем работать без ошибок. У нас все сложилось: прекрасный тренерский штаб, тренер вратарей хороший, отличный коллектив, и команда, где все друг за друга бьются. Все тренеры требуют от вратаря одно и то же: ты вышел и ловишь шайбу. Поймал — молодец, не поймал — не молодец. Все просто у всех: не важно, как, не важно, чем — ты должен поймать шайбу, а команда — выиграть», — приводит слова Красикова «Известия».
После этого матча «Спартак» с 20 очками занимает восьмое место в Западной конференции, ЦСКА с 25 очками — на четвертой строчке.
Дополнительная информация:
https://iz.ru/1237353/aleksei-fomin/printcipialnoe-stoianie-vratar-pomog-spartaku-vyigrat-u-tcska
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