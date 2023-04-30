Шипачев рассказал, что играл в плей-офф с переломом кисти

Центральный нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев, чья команда уступила в решающем матче финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА (2:3) в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, что почти все матчи в плей-офф играл с травой — переломом кисти.

«Упал, ударился об борт, рука заболела, еще, кажется, во время серии против «Авангарда». Ну сначала не обратил внимание, мало ли что бывает. Потом сходил на снимок — перелом. Сначала уколы, а в последнее время только таблетку обезболивающую пил. Кроме того, если кисть сильно перемотать, то и не чувствуешь ничего. По крайней мере, во время матча», — сказал Шипачев «СЭ».

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.