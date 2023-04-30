Титов: «Давайте пока не будем называть Федорова великим тренером и разбрасываться такими словами»

Чемпион мира по хоккею Герман Титов поделился мнение о работе Сергея Федорова в ЦСКА по итогам сезона в КХЛ.

«Видно, что Федоров думающий специалист. Недаром он отыграл много лет в НХЛ. Многое почерпнул из-за океана. Команда у него играет в современный и атакующий хоккей. Но давайте мы пока не будем называть Федорова великим тренером и разбрасываться такими словами. Я считаю, что он сделал очень хорошую работу», — цитирует Титова Metaratings.ru.

29 апреля ЦСКА в седьмом матче финальной серии плей-офф КХЛ обыграл «Ак Барс» (3:2) и во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина.