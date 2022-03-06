Шипачев прокомментировал первую победу «Динамо» в серии с «Северсталью»

Капитан «Динамо» Вадим Шипачев оценил игру команды в третьем матче серии первого раунда плей-офф против «Северстали» (3:1).

— Игра равная была. В перерыве говорил. Хорошо, что забили и выиграли. Ерема здорово сыграл. Я доволен. Готовимся дальше, — цитирует Шипачева сайт «Динамо».

— Когда выходишь после пропущенной шайбы — эта смена эмоциональная и более мотивированная?

— Даже и не знаю. Стараешься не пропустить.

— Ты меньше стал бросать, по сравнению с первыми играми...

— Я доволен победой.

— После отмененного гола о чем говорил с судьям?

— Я не спорил. Просто спросил. Они сказали, что гола не было.

— Какой настрой дальше?

— Отдохнем и будем готовиться.

— Ты говорил, что нужно убрать ошибки. Удалось ли это сегодня?

— Собраннее действовали. И реализовали свои моменты.