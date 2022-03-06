Илья Сафонов: «Где-то нужна удача, хороший хлесткий бросочек мимо Грубеца»

Форвард «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал результат третьего матча серии с «Авангардом» (0:2) и рассказал об атмосфере в раздевалке команды.

— Была хорошая игра, просто нужно реализовывать свои моменты, и все будет нормально.

— Только ли в моментах дело? Дмитрий Квартальнов сетовал, что никак не удавалось переиграть Грубеца, чем он вас удивил?

— Ничем, мы посмотрели, как он играет, разобрали. Где-то нужна удача, хороший хлесткий бросочек мимо него. А там, пойдет одна — пойдут другие, дай Бог, переломим серию.

— Какая атмосфера сейчас в раздевалке команды?

— Хорошая. Старшие ребята подбадривают, есть те, кто выигрывал Кубки, а также один человек, который много их выигрывал. Атмосфера рабочая, все друг за друга.

— Никакого конфликта между тренерским штабом и опытными игроками нет?

— Нет, никаких недопониманий нет. Идем одним коллективом, единым кулаком к цели.

— Насколько психологически давит тот факт, что шайба ходит буквально по ленточке, но не заходит в ворота?

— Да, есть такое, но просто надо переломить это, и все пойдет.