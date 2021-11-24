Шипачев попал в топ-5 бомбардиров за всю историю московского «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачев вошел в топ-5 бомбардиров за всю историю клуба.

В первом тайме матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактор» форвард отметился заброшенной шайбой.

Этот гол стал для Шипачева 269-м очком за клуб. Таким образом, 34-летний нападающий вошел в топ-5 бомбардиров за всю историю клуба, превзойдя результат Александра Харитонова (268).

Рекорд клуба принадлежит Александру Мальцеву (634), второе место занимает Анатолий Семенов (303 очка), топ-3 замыкает Владимир Юрзинов (275). На четвертом месте находится Сергей Светлов с 272 очками.