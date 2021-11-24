Назаров: «Тяжелая игра была с «Сибирью», вышли на лед без раскатки»

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1).

«Тяжелая игра была сегодня, играли с хорошим противником, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Бились, старались, выстояли в меньшинстве и забили нужный гол в концовке. Мы сегодня вышли на лед без раскатки, это не могло не сказаться на игре. «Сибирь» была поактивнее в начале игру, но потом перехватили инициативу, забросили шайбу, игра стала ровная. Впереди у нас два тяжелых матча на Дальнем Востоке, готовимся к ним».

Также тренер похвалил нападающего Василия Глотова, который забросил победную шайбу.

«Автор победного гола Вася Глотов — молодец, растет. Его бывает не видно, а потом возьмет и забьет красивейший гол, который к тому же станет решающим. Хотя ему есть чему учиться», — добавил Назаров.

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков в 32 матчах.