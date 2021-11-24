Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Назаров: «Тяжелая игра была с «Сибирью», вышли на лед без раскатки»

Назаров заявил, что на матч с «Сибирью» команда вышла без предварительной раскатки
20:14
Теги:

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1).

«Тяжелая игра была сегодня, играли с хорошим противником, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — Бились, старались, выстояли в меньшинстве и забили нужный гол в концовке. Мы сегодня вышли на лед без раскатки, это не могло не сказаться на игре. «Сибирь» была поактивнее в начале игру, но потом перехватили инициативу, забросили шайбу, игра стала ровная. Впереди у нас два тяжелых матча на Дальнем Востоке, готовимся к ним».

Также тренер похвалил нападающего Василия Глотова, который забросил победную шайбу.

«Автор победного гола Вася Глотов — молодец, растет. Его бывает не видно, а потом возьмет и забьет красивейший гол, который к тому же станет решающим. Хотя ему есть чему учиться», — добавил Назаров.

«Сочи» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков в 32 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/11/24/493059.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анна Горшкова все материалы автора
Читайте также
Как Баста похудел на 16 кг благодаря спорту
Синоптик назвал сроки прекращения снегопада в Москве
0