Шипачев и Войнов подписали новые контракты с «Ак Барсом»

Шипачев и Войнов останутся в «Ак Барсе» до конца сезона-2024/25

Нападающий Вадим Шипачев и защитник Вячеслав Войнов продлили контракты с «Ак Барсом» до конца сезона-2024/25, информирует пресс-служба клуба.

«Подписав новые контракты с ведущими игроками, «Ак Барс» получил стабильность состава в будущем. Мы рады, что Шипачев и Войнов пошли на наши условия. Эти соглашения дают всем сторонам возможность сконцентрироваться только на хоккее, а болельщики «Ак Барса» смогут дольше наблюдать за игрой таких сильных хоккеистов», — отметил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

О переходе Шипачева и Войнова в казанский клуб из московского «Динамо» стало известно 5 мая. Их контракты были рассчитаны до конца сезона-2023/24 и 2022/23 соответственно.

35-летний Шипачев в прошлом сезоне провел 59 матчей за «Динамо» набрал 77 (27+50) очков при показателе полезности «+12».

На счету 32-летнего Войнова за бело-голубых в прошедшем сезоне — 51 игра и 41 (10+31) очко при показателе полезности «-6».

Шипачев и Войнов становились олимпийскими чемпионами в 2018 году в составе сборной России.