Давыдов: «Аскарову нужно было больше игрового времени в КХЛ»

Бывший тренер вратарей СКА Рашит Давыдов рассказал о своих впечатлениях от совместной работы с голкипером Ярославом Аскаровым, который подписал трехлетний контракт с «Нэшвиллом».

«За время нашей совместной работы Аскаров динамично развивался и адаптировался к уровню взрослого хоккея в КХЛ, — цитирует Давыдова Metaratings.ru. — Нужно было системное продолжение в его развитии, а именно больше игрового времени в КХЛ.

Я бы не сказал, что у Ярослава были какие-то неудачи в СКА. Просто в прошедшем сезоне не хватило системности в работе с ним, о чем я и предупреждал еще год назад. На мой взгляд, в других обстоятельствах Ярослав мог бы пройти минувший сезон с большей пользой для себя".

Аскаров находился в системе СКА с 2018 года. В сезоне-2021/22 он провел шесть матчей в КХЛ и 12 игр в ВХЛ. Ранее голкипер был выбран «Нэшвиллом» на драфте 2020 года под общим 11-м номером.