Шикарный сейв Метсолы в матче с "Автомобилистом". Видео

Финский голкипер "Салавата Юлаева" Юха Метсола спас ворота в третьем периоде первого матча серии второго раунда плей-офф Кубка Гагарина против "Автомобилиста" (1:0).

Счет в серии стал 1-0 в пользу уфимцев. Следующая встреча пройдет 16 марта, в Екатеринбурге.

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей