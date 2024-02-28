Генеральный директор «Сибири» Фастовский рассказал о своем будущем в клубе

Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский ответил на вопрос о своем будущем в клубе.

— Пока никаких решений по моей должности не принято. Это определит попечительский совет. Дата его заседания не определена. Члены совета понимают, что нужно собраться как можно скорее.

По спортивному директору решение принято — его в следующем сезоне не будет.

«Сибирь» не вышла в плей-офф КХЛ. Команда набрала 67 очков и расположилась на 10-й строчке «Востока» послен 68 матчей.