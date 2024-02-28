Генеральный директор «Сибири» Фастовский рассказал о своем будущем в клубе
Генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский ответил на вопрос о своем будущем в клубе.
— Пока никаких решений по моей должности не принято. Это определит попечительский совет. Дата его заседания не определена. Члены совета понимают, что нужно собраться как можно скорее.
По спортивному директору решение принято — его в следующем сезоне не будет.
«Сибирь» не вышла в плей-офф КХЛ. Команда набрала 67 очков и расположилась на 10-й строчке «Востока» послен 68 матчей.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Амур
Металлург Мг - Амур
0 - 0
|0 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
0 - 0
|0 - 0
|
Динамо М - Динамо Мн
Динамо М - Динамо Мн
0 - 0
|0 - 0
|
Авангард - Лада
Авангард - Лада
0 - 0
|0 - 0
|
Локомотив - ЦСКА
Локомотив - ЦСКА
0 - 0
|0 - 0
|
Ак Барс - Автомобилист
Ак Барс - Автомобилист
0 - 0
|0 - 0
|
Спартак - Северсталь
Спартак - Северсталь
0 - 0
|0 - 0
|
Сал. Юлаев - Трактор
Сал. Юлаев - Трактор
0 - 0
|0 - 0
Результаты / календарь
17.02
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26.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
|29.02
|17:00
|
Сал. Юлаев – Трактор
|- : -
|29.02
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|- : -
|29.02
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|29.02
|19:30
|
Ак Барс – Автомобилист
|- : -
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