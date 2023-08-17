Шалунов заявил, что он уверен в «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Максим Шалунов подвел итоги прошлого сезона и поделился ожиданиями от будущего чемпионата.

«Осталась ли какая-то недосказанность после сезона? Естественно, когда не завоевываешь Кубок, будет недосказанность и неудовлетворение от сезона. Главная цель не выполнена. Но мы растем все вместе и дальше будет лучше. Проигрывать вообще обидно, и неважно, кто в соперниках — ЦСКА или нет. Всегда хочется побеждать, ради этого мы и играем в хоккей. «Локомотив» не считают фаворитом нового сезона КХЛ? Сезон покажет. Я вообще не люблю загадывать, кто фавориты, а кто — нет. Это дело тонкое. Я уверен в нашей команде, в коллективе. У нас прекрасная атмосфера и считаю, что нам большие задачи по плечу. Прошлый сезон был полноценным для тренерского штаба, и все в команде привыкли к требованиям. Поэтому стало проще что-то регулировать и вносить новое, что, на мой взгляд, большой плюс», — приводит слова Шалунова «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне КХЛ ярославцы в регулярном чемпионате заняли третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 68 матчах. В плей-офф «Локомотив» дошел до второго раунда, где в семи матчах уступил будущему победителю турнира московскому ЦСКА.