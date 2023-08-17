Никита Трямкин: «Самый сильный хоккеист, против которого играл? Овечкин»

Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин в интервью «СЭ» назвал нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина самым сильным хоккеистом, против которого играл.

— Лучший партнер по паре обороны, с которым ты играл?

— Наверное, Сергей Гусев, этот человек многому меня научил, я очень благодарен ему за это.

- Лучший тренер, с которым ты работал, не считая нынешних?

— Сложный вопрос, не хочется никого обижать, но если надо выбрать, то пусть это будет Уланов.

- Самый сильный хоккеист, против которого ты играл?

— Овечкин.

— Самое нелюбимое упражнение на тренировках?

— Бега.

— У кого самый сильный бросок в лиге?

— По ощущениям, у Бурдасова и Шалунова.

- Когда «Автомобилист» выиграет Кубок Гагарина?

— Верю, что в ближайшем будущем.

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