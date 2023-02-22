Шалдыбин: «Два месяца летних сборов — это прошлый век»
Ассистент главного тренера «Сибири» Евгений Шалдыбин, отвечающий за физподготовку новосибирской команды, рассказал о своем отношении к двухмесячным сборам.
— Не так давно тренер «Торпедо» по физподготовке Филипп Арзамасов запустил дискуссию относительно того, что двухмесячные сборы — это прошлый век и фикция, на которой нельзя проехать весь сезон.
— Полностью согласен. За два месяца можно набрать и потерять форму. Те нагрузки, которые давались раньше — эти постоянные бега, непонятные штанги, прыжки через барьеры, это же ужас! Это реально несло травматизм! Сейчас все идет к тому, чтобы как раз минимизировать его. Можно набрать форму и другими способами. Теперь многое поменялось. Многие ребята нанимают себе тренеров и тренируются сами.
Невозможно за два месяца заложить фундамент на десять месяцев вперед. Это нереально! Самое оптимальное — вести команду в течение всего сезона, правильно поддерживая физическое состояние. Самая лучшая тренировка — это игра. Поэтому два месяца сборов — это прошлый век.
— Вы отказались от спартанских нагрузок в паузы? Раньше запрячь команду в перерыв на Евротур было распространенным явлением.
— В России еще остались специалисты, которые этим пользуются. Они пытаются выехать на так называемой суперкомпенсации. Сейчас ведь даже пауз как таковых нет. Да, был единственный перерыв в декабре, в который мы чуть-чуть поработали. Но это было без каких-либо переусердствований. Ты ведь понимаешь, что 68 игр — просто сумасшедший график. И при нем твоя задача — быстро и правильно восстановить команду.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|67
|49
|18
|103
|2
|ЦСКА
|65
|41
|24
|90
|3
|Локомотив
|66
|40
|26
|89
|4
|Торпедо
|65
|42
|23
|89
|5
|Динамо М
|65
|36
|29
|82
|6
|Витязь
|66
|34
|32
|76
|7
|Северсталь
|65
|29
|36
|71
|8
|Динамо Мн
|67
|26
|41
|66
|9
|Спартак
|66
|28
|38
|64
|10
|Куньлунь
|66
|21
|45
|49
|11
|Сочи
|65
|9
|56
|27
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|66
|40
|26
|89
|2
|Автомобилист
|65
|36
|29
|81
|3
|Авангард
|65
|37
|28
|81
|4
|Сибирь
|65
|37
|28
|81
|5
|Сал. Юлаев
|65
|35
|30
|80
|6
|Металлург
|65
|34
|31
|79
|7
|Адмирал
|66
|32
|34
|73
|8
|Нефтехимик
|66
|31
|35
|68
|9
|Трактор
|66
|29
|37
|68
|10
|Амур
|66
|29
|37
|67
|11
|Барыс
|66
|27
|39
|61
|22.02
|15:30
|
Сибирь – Барыс
|- : -
|22.02
|16:30
|
Авангард – Локомотив
|- : -
|22.02
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|- : -
|22.02
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург
|- : -
|22.02
|19:00
|
Торпедо – Северсталь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|22.02
|19:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -