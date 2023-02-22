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Сегодня, 10:15

Шалдыбин: «Два месяца летних сборов — это прошлый век»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Ассистент главного тренера «Сибири» Евгений Шалдыбин, отвечающий за физподготовку новосибирской команды, рассказал о своем отношении к двухмесячным сборам.

— Не так давно тренер «Торпедо» по физподготовке Филипп Арзамасов запустил дискуссию относительно того, что двухмесячные сборы — это прошлый век и фикция, на которой нельзя проехать весь сезон.

— Полностью согласен. За два месяца можно набрать и потерять форму. Те нагрузки, которые давались раньше — эти постоянные бега, непонятные штанги, прыжки через барьеры, это же ужас! Это реально несло травматизм! Сейчас все идет к тому, чтобы как раз минимизировать его. Можно набрать форму и другими способами. Теперь многое поменялось. Многие ребята нанимают себе тренеров и тренируются сами.

Невозможно за два месяца заложить фундамент на десять месяцев вперед. Это нереально! Самое оптимальное — вести команду в течение всего сезона, правильно поддерживая физическое состояние. Самая лучшая тренировка — это игра. Поэтому два месяца сборов — это прошлый век.

— Вы отказались от спартанских нагрузок в паузы? Раньше запрячь команду в перерыв на Евротур было распространенным явлением.

— В России еще остались специалисты, которые этим пользуются. Они пытаются выехать на так называемой суперкомпенсации. Сейчас ведь даже пауз как таковых нет. Да, был единственный перерыв в декабре, в который мы чуть-чуть поработали. Но это было без каких-либо переусердствований. Ты ведь понимаешь, что 68 игр — просто сумасшедший график. И при нем твоя задача — быстро и правильно восстановить команду.

Евгений Шалдыбин. «В Америке после тренировки местные ехали в стрип-клуб на обед». Мощные истории от тренера «Сибири»

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1 СКА 67 49 18 103
2 ЦСКА 65 41 24 90
3 Локомотив 66 40 26 89
4 Торпедо 65 42 23 89
5 Динамо М 65 36 29 82
6 Витязь 66 34 32 76
7 Северсталь 65 29 36 71
8 Динамо Мн 67 26 41 66
9 Спартак 66 28 38 64
10 Куньлунь 66 21 45 49
11 Сочи 65 9 56 27
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 66 40 26 89
2 Автомобилист 65 36 29 81
3 Авангард 65 37 28 81
4 Сибирь 65 37 28 81
5 Сал. Юлаев 65 35 30 80
6 Металлург 65 34 31 79
7 Адмирал 66 32 34 73
8 Нефтехимик 66 31 35 68
9 Трактор 66 29 37 68
10 Амур 66 29 37 67
11 Барыс 66 27 39 61
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