Новая арена «Сибири» получит допуск на проведение матчей

Министр физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов рассказал о готовности ледовой «Сибирь-Арены».

«Думаю, что в ближайшее время мы будем полностью готовы. В следующий раз комиссия КХЛ уже приезжает назначить тестовый матч, в ходе которого будут тестироваться все нюансы — заливка льда, смена стекла, эвакуация травмированного игрока, свет, звук и так далее. У нас нет никаких сомнений, что в ближайшее время этот регламент мы исполним», — сказал Ахапов «РИА Новости».

Отметим, это самый крупный спортивный объект в Сибирском федеральном округе. Дворец спорта включает основную арену на 10,5 тысячи зрителей и тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.