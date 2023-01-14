Стала известна зарплата защитника «Локомотива» Сергеева

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев подписал новый контракт с клубом на следующий сезон.

Как стало известно «СЭ», зарплата Сергеева составит 40 миллионов в год.

В текущем сезоне КХЛ 31-летний защитник сыграл за ярославский клуб 51 матч и набрал 27 (8+19) очков.