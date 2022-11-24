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Сегодня, 21:09

«Северсталь» прервала серию из трех поражений подряд, обыграв «Витязь»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Северсталь» обыграла «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Голами в составе череповецкой команды отметились Игорь Гераськин и Александр Суворов, оформивший дубль. За клуб из подмосковья отметились Степан Старков и Илья Аркалов.

«Северсталь» прервала серию из трех поражений подряд. Команда набрала 34 очка в 34 играх и занимает девятое место на Западе. «Витязь» находится на седьмой строчке (37 очков).

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«Северсталь» (Череповец) — «Витязь» (Подольск) — 3:2 (0:0, 2:1, 1:1)

Голы: Гераськин — 6 (Суворов), 22:13 — 1:0. Суворов — 7 (бол., Иванцов, Пыленков), 25:03 — 2:0. Аркалов — 2 (Авцин, Ежов), 29:36 — 2:1. Суворов — 8 (Денисов, Луговяк), 53:15 — 3:1. Старков — 9 (Волгин, Дорожко), 53:42 — 3:2.

Вратари: Королев — Дорожко (58:29).

Штраф: 4 — 8.

Броски: 37 (17+10+10) — 24 (10+8+6).

Судьи: Бирин, Сергеев.

24 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 2254 зрителя

КХЛ
ХК Витязь
ХК Северсталь
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