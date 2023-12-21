«Северсталь» — «Торпедо»: видеообзор матча КХЛ

«Торпедо» победило «Северсталь» на выезде в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Торпедо» занимает пятое место в таблице Западной конференции с 53 очками в 42 матчах. «Северсталь» идет на седьмой строчке с 43 очками в 41 игре.