Федоров прокомментировал поражение ЦСКА от СКА

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча против СКА (2:6) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

«К сожалению, наша команда в раздумьях. Я бы так это назвал, нашу игру. Играем волнами, но многое получается. К сожалению, на табло результат совершенно другой. Тем не менее, я считаю, мы растем вместе. У нас есть определенные проблемы, над которыми мы работаем. Я несомненно безраздельно верю в нашу группу ребят, но на данный момент понятно, что это займёт какое-то время, чтобы вернуться и играть на победу», — приводит слова Федорова официальный сайт КХЛ.

СКА третий раз подряд в этом сезоне обыграл ЦСКА. С 55 очками петербуржцы занимают четвертое место в Западной конференции. ЦСКА (46 очков) идет шестым на «Западе».

В следующем матче СКА на выезде сыграет с «Торпедо», а ЦСКА отправится в гости к «Локомотиву». Обе игры пройдут 23 декабря.