Федоров прокомментировал поражение ЦСКА от СКА
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча против СКА (2:6) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
«К сожалению, наша команда в раздумьях. Я бы так это назвал, нашу игру. Играем волнами, но многое получается. К сожалению, на табло результат совершенно другой. Тем не менее, я считаю, мы растем вместе. У нас есть определенные проблемы, над которыми мы работаем. Я несомненно безраздельно верю в нашу группу ребят, но на данный момент понятно, что это займёт какое-то время, чтобы вернуться и играть на победу», — приводит слова Федорова официальный сайт КХЛ.
СКА третий раз подряд в этом сезоне обыграл ЦСКА. С 55 очками петербуржцы занимают четвертое место в Западной конференции. ЦСКА (46 очков) идет шестым на «Западе».
В следующем матче СКА на выезде сыграет с «Торпедо», а ЦСКА отправится в гости к «Локомотиву». Обе игры пройдут 23 декабря.
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|52
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|Ак Барс
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|В
|П
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|1
|Динамо М
|42
|28
|14
|60
|2
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|58
|3
|Локомотив
|40
|26
|14
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|4
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|41
|27
|14
|55
|5
|Торпедо
|42
|25
|17
|53
|6
|ЦСКА
|41
|22
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|46
|7
|Северсталь
|41
|18
|23
|43
|8
|Динамо Мн
|39
|18
|21
|40
|9
|Куньлунь РС
|41
|15
|26
|35
|10
|Сочи
|42
|14
|28
|32
|11
|Витязь
|42
|13
|29
|31
|22.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|- : -
|22.12
|17:00
|
Металлург Мг – Амур
|- : -
|22.12
|19:30
|
Куньлунь РС – Трактор
|- : -
|22.12
|19:30
|
Спартак – Динамо Мн
|- : -