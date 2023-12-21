«Локомотив» — «Витязь»: видеообзор матча КХЛ

«Локомотив» победил «Витязь» на своей площадке в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Локомотив» занимает третье место в таблице Западной конференции с 55 очками в 40 матчах, «Витязь» идет на последней, 11-й строчке с 31 очком в 42 играх.