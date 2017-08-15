"Северсталь" подпишет однолетний контракт с Вишневским

"Северсталь" предложит однолетний контракт защитнику Виталию Вишневскому, сообщает "Р-Спорт". Напомним, что 37-летний хоккеист находился в череповецком клубе на просмотровом контракте.

Тренерский штаб "Северстали" остался доволен кондициями Вишневского. Отметим, что он не играл на профессиональном уровне с 2015 года, последним его клубом был "Локомотив".

Всего в КХЛ он провел 444 матча и набрал 98 (29+69) очков. Также он 9 сезонов выступал в НХЛ за "Анахайм", "Атланту", "Нэшвилл" и "Нью-Джерси". В 552 встречах он записал на свой счет 68 (16+52) очков.