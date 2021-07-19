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«Северсталь» обменяла права на Провольнева в ЦСКА

20:18
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Защитник «Аризоны» Владислав Провольнев в случае возвращения в КХЛ не будет играть за «Северсталь», сообщает Telegram-канал клуба. Череповецкий клуб обменял спортивные права на него в ЦСКА.

В прошедшем сезоне КХЛ 25-летний Провольнев установил личный бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ. Российский защитник принял участие в 48 матчах регулярки за «Северсталь», в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «+6».

Напомним, 25-летний россиянин заключил однолетнее соглашение с «Аризоной» на сезон-2021/22.

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Иван Шитик все материалы автора

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