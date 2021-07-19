Бадюков прокомментировал подписание контракта с защитником Яксом

Заместитель генерального директора по хоккейным операциям ХК «Сочи» Алексей Бадюков прокомментировал подписание контракта с защитником Янисом Яксом.

«Команде был необходим в линию обороны праворукий гибридный защитник с хорошим пониманием игры. И такого игрока в лице Яниса Якса нам удалось подписать. Это разносторонний хоккеист, способный продуктивно играть в большинстве, помогать нападающим, выполнять на льду большой объем работы.

Мы внимательно следили за ним на последнем чемпионате мира, и Янис убедил нас в том, что он реально сможет усилить нашу оборону. Не случайно он пользовался большим доверием со стороны главного тренера сборной Латвии Боба Хартли. Хоккеист обладает хорошим первым пасом, может сохранять хладнокровие в сложной ситуации, принимая на площадке нестандартные решения. Про таких говорят: хоккеист со светлой головой», — цитирует Бадюкова сайт «Сочи».

В минувшем сезоне Якс дебютировал в КХЛ, проведя 17 матчей в составе рижского «Динамо» и набрав в этих играх 4 (1+3) очка.