«Автомобилист» поздравил Дацюка с 43-летием

«Автомобилист» поздравил своего нападающего Павла Дацюка с днем рождения. Сегодня экс-игроку «Детройта» и обладателю Кубка Стэнли исполнилось 43 года.

«На календаре 20 июля — поздравления с днем рождения принимает Павел Дацюк! Ему исполняется 43 года. Желаем ему крепкого здоровья, семейного благополучия, много поводов для радости и исполнения всех желаний!» — говорится в сообщении «Автомобилиста».

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Дацюк провел 51 матч, в котором набрал 35 (12+23) очков. В 5 матчах плей-офф Дацюк забросил 1 шайбу и отдал 3 результативные передачи.