«Северсталь» обыграла рижское «Динамо»
21:47
«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла рижское «Динамо» (2:0). Хозяева одержали третью победу подряд.
Вратарь «Северстали» Константин Шостак отразил 25 бросков, а также не позволил гостям реализовать буллит.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Рига) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
Голы: Няттинен — 5 (бол., Хохлов, Кодола), 33:53 — 1:0. Вовченко — 4 (бол., Стенквист, Пресс), 55:26 — 2:0.
Нереализованный буллит: Червены (Динамо), 54:00 (Вратарь).
Вратари: Шостак — Маттссон (59:54).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 31 (6+13+12) — 25 (8+4+13).
Судьи: Кулев, Хрибик.
22 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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