«Северсталь» обыграла рижское «Динамо»

«Северсталь» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграла рижское «Динамо» (2:0). Хозяева одержали третью победу подряд.

Вратарь «Северстали» Константин Шостак отразил 25 бросков, а также не позволил гостям реализовать буллит.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо» (Рига) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Няттинен — 5 (бол., Хохлов, Кодола), 33:53 — 1:0. Вовченко — 4 (бол., Стенквист, Пресс), 55:26 — 2:0.

Нереализованный буллит: Червены (Динамо), 54:00 (Вратарь).

Вратари: Шостак — Маттссон (59:54).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 31 (6+13+12) — 25 (8+4+13).

Судьи: Кулев, Хрибик.

22 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».