Три очка Мамина принесли ЦСКА победу над «Северсталью»
ЦСКА на выезде обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:2.
У гостей 3 (2+1) очка набрал Максим Мамин, две передачи отдал Даррен Дитц.
Армейцы набрали 63 очка и занимают 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» опустилась на 7-ю строчку с 63 очками.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 2:6 (0:0, 2:3, 0:3)
Голы: Мамин — 13 (Провольнев), 23:16 — 0:1. Карнаухов — 12 (бол., Слепышев, Нестеров), 25:09 — 0:2. Абросимов — 12 (Лишка, Коростелев), 27:12 — 1:2. Мамин — 14 (Светлаков, Дитц), 36:30 — 1:3. Аймурзин — 12 (Пилипенко, Буренов), 37:55 — 2:3. Каменев — 13 (бол., Мамин, Дитц), 45:37 — 2:4. Григоренко — 15 (Уильямс), 47:46 — 2:5. Мингачев — 4, 47:57 — 2:6.
Вратари: Самойлов — Федотов (Скотников, 53:22).
Штраф: 6 — 6.
Броски: 34 (12+12+10) — 32 (11+12+9).
Судьи: Белов, Оленин.
28 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5328 зрителей.
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