Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче КХЛ

Минское «Динамо» в домашнем матче обыграло «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.

У победителей дубль оформил Никита Пышкайло, по шайбе забросили Сергей Кузнецов и Коди Керран. У гостей отличился Энди Андреофф.

«Динамо» занимает 8-е место в таблице Западной конференции (57 очков), «Сибирь» идет на 9-й строчке на Востоке (53 балла).

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Динамо Мн» (Минск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)

Голы: Кузнецов — 6 (мен., Коробов), 14:03 — 1:0. Пышкайло — 2 (Липский), 41:27 — 2:0. Пышкайло — 3 (Бориков), 47:54 — 3:0. Андреофф — 21 (бол., Бек, Бутузов), 52:42 — 3:1. Керран — 7 (мен., п.в.), 53:56 — 4:1.

Вратари: Колосов — Костин (52:59 — 53:15, 53:18 — 53:56).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 37 (12+14+11) — 18 (5+5+8).

Судьи: Беляев, Наумов.

28 января. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.