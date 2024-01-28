Минское «Динамо» обыграло «Сибирь» в матче КХЛ
Минское «Динамо» в домашнем матче обыграло «Сибирь» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:1.
У победителей дубль оформил Никита Пышкайло, по шайбе забросили Сергей Кузнецов и Коди Керран. У гостей отличился Энди Андреофф.
«Динамо» занимает 8-е место в таблице Западной конференции (57 очков), «Сибирь» идет на 9-й строчке на Востоке (53 балла).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Динамо Мн» (Минск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 4:1 (1:0, 0:0, 3:1)
Голы: Кузнецов — 6 (мен., Коробов), 14:03 — 1:0. Пышкайло — 2 (Липский), 41:27 — 2:0. Пышкайло — 3 (Бориков), 47:54 — 3:0. Андреофф — 21 (бол., Бек, Бутузов), 52:42 — 3:1. Керран — 7 (мен., п.в.), 53:56 — 4:1.
Вратари: Колосов — Костин (52:59 — 53:15, 53:18 — 53:56).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 37 (12+14+11) — 18 (5+5+8).
Судьи: Беляев, Наумов.
28 января. Минск. «Минск-Арена». 15086 зрителей.
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|42
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|38
|41
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|5 : 4 ОТ
|28.01
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Амур – Металлург Мг
|2 : 3
|28.01
|14:00
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Авангард – Трактор
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|
Барыс – Ак Барс
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|28.01
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|2 : 6
|28.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|0 : 2
|28.01
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Сочи – Куньлунь РС
|3 : 4 ОТ
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|17:10
|
Динамо Мн – Сибирь
|4 : 1