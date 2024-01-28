Тренер СКА Ротенберг поблагодарил Владимира Путина за строительство «СКА Арены»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
«Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне от имени СКА, и от имени ФХР, сборной, всей огромной хоккейной семьи, а также многомиллионной армии болельщиков передать слова благодарности лично Вам, а также всем, кто участвовал в строительстве самой большой в мире хоккейной арены! Огромное Вам спасибо!
И еще бы я отметил в присутствии уважаемого Александра Григорьевича, что Россию с Белоруссией никому и никогда не победить, раз в это сложное время строятся такие ледовые дворцы спорта, устремленные в будущее!» - сказал Ротенберг.
Игроки Александр Никишин и Степан Фальковский подарили президентам свитеры с надписью «Ленинград», в которых СКА завтра выйдет на лед в честь 80-летия снятия блокады.
Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября. Комплекс общей площадью 182,3 тысячи квадратных метров является самым большим хоккейным стадионом в мире. Ледовая арена способна вместить 21,5 тысячи зрителей. 9 и 10 декабря она приняла Матч звезд КХЛ, который суммарно за два дня посетили 40066 зрителей.
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|И
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|П
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|1
|СКА
|56
|37
|19
|77
|2
|Динамо М
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|36
|20
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|55
|36
|19
|76
|4
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|57
|33
|24
|74
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|ЦСКА
|56
|29
|27
|63
|7
|Северсталь
|56
|28
|28
|63
|8
|Динамо Мн
|55
|25
|30
|55
|9
|Сочи
|57
|18
|39
|43
|10
|Куньлунь РС
|57
|18
|39
|42
|11
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|28.01
|10:00
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|5 : 4 ОТ
|28.01
|10:00
|
Амур – Металлург Мг
|2 : 3
|28.01
|14:00
|
Авангард – Трактор
|4 : 5
|28.01
|14:00
|
Барыс – Ак Барс
|1 : 3
|28.01
|17:00
|
Северсталь – ЦСКА
|2 : 6
|28.01
|17:00
|
Нефтехимик – Лада
|0 : 2
|28.01
|17:00
|
Сочи – Куньлунь РС
|3 : 4 ОТ
|28.01
|17:10
|
Динамо Мн – Сибирь
|- : -