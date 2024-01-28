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Сегодня, 19:14

Тренер СКА Ротенберг поблагодарил Владимира Путина за строительство «СКА Арены»

Виктория Кравченко
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне от имени СКА, и от имени ФХР, сборной, всей огромной хоккейной семьи, а также многомиллионной армии болельщиков передать слова благодарности лично Вам, а также всем, кто участвовал в строительстве самой большой в мире хоккейной арены! Огромное Вам спасибо!

И еще бы я отметил в присутствии уважаемого Александра Григорьевича, что Россию с Белоруссией никому и никогда не победить, раз в это сложное время строятся такие ледовые дворцы спорта, устремленные в будущее!»  - сказал Ротенберг.

Игроки Александр Никишин и Степан Фальковский подарили президентам свитеры с надписью «Ленинград», в которых СКА завтра выйдет на лед в честь 80-летия снятия блокады.

Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября. Комплекс общей площадью 182,3 тысячи квадратных метров является самым большим хоккейным стадионом в мире. Ледовая арена способна вместить 21,5 тысячи зрителей. 9 и 10 декабря она приняла Матч звезд КХЛ, который суммарно за два дня посетили 40066 зрителей.

ХК СКА
Владимир Путин
Роман Ротенберг
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 58 38 20 82
2 Авангард 56 38 18 79
3 Сал. Юлаев 56 35 21 75
4 Трактор 57 32 25 70
5 Лада 58 29 29 70
6 Автомобилист 58 32 26 70
7 Ак Барс 56 33 23 68
8 Нефтехимик 58 23 35 57
9 Сибирь 56 22 34 53
10 Амур 56 21 35 53
11 Адмирал 56 17 39 45
12 Барыс 56 19 37 44
Западная конференция И В П О
1 СКА 56 37 19 77
2 Динамо М 56 36 20 77
3 Локомотив 55 36 19 76
4 Спартак 57 33 24 74
5 Торпедо 55 32 23 68
6 ЦСКА 56 29 27 63
7 Северсталь 56 28 28 63
8 Динамо Мн 55 25 30 55
9 Сочи 57 18 39 43
10 Куньлунь РС 57 18 39 42
11 Витязь 55 17 38 41
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2.02
28.01 10:00
Адмирал – Сал. Юлаев
 5 : 4 ОТ
28.01 10:00
Амур – Металлург Мг
 2 : 3
28.01 14:00
Авангард – Трактор
 4 : 5
28.01 14:00
Барыс – Ак Барс
 1 : 3
28.01 17:00
Северсталь – ЦСКА
 2 : 6
28.01 17:00
Нефтехимик – Лада
 0 : 2
28.01 17:00
Сочи – Куньлунь РС
 3 : 4 ОТ
28.01 17:10
Динамо Мн – Сибирь
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