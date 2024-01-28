Тренер СКА Ротенберг поблагодарил Владимира Путина за строительство «СКА Арены»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«Уважаемый Владимир Владимирович, позвольте мне от имени СКА, и от имени ФХР, сборной, всей огромной хоккейной семьи, а также многомиллионной армии болельщиков передать слова благодарности лично Вам, а также всем, кто участвовал в строительстве самой большой в мире хоккейной арены! Огромное Вам спасибо!

И еще бы я отметил в присутствии уважаемого Александра Григорьевича, что Россию с Белоруссией никому и никогда не победить, раз в это сложное время строятся такие ледовые дворцы спорта, устремленные в будущее!» - сказал Ротенберг.

Игроки Александр Никишин и Степан Фальковский подарили президентам свитеры с надписью «Ленинград», в которых СКА завтра выйдет на лед в честь 80-летия снятия блокады.

Арена получила разрешение на ввод в эксплуатацию 3 ноября. Комплекс общей площадью 182,3 тысячи квадратных метров является самым большим хоккейным стадионом в мире. Ледовая арена способна вместить 21,5 тысячи зрителей. 9 и 10 декабря она приняла Матч звезд КХЛ, который суммарно за два дня посетили 40066 зрителей.