«Авангард» с минимальным счетом обыграл «Северсталь»

«Северсталь» дома проиграл «Авангарду» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе омского клуба дубль оформил Корбэн Найт и еще одну шайбу забросил Иван Телегин.

За команду из Череповца голы забили Роберт Рооба и Даниил Вовченко.

«Авангард» занимает пятое место на Востоке, набрав 46 очков в 38 играх. «Северсталь» также находится на пятом месте, но на Западе, имея на счету 51 очко.

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«Северсталь» (Череповец) — «Авангард» (Омск) — 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Голы: Рооба — 5 (Лишка), 1:42 — 1:0. Найт — 14 (Сошников, Грицюк), 26:49 — 1:1. Вовченко — 11 (Пилипенко), 32:19 — 2:1. Телегин — 5 (Шарипзянов), 35:30 — 2:2. Найт — 15 (бол., Якупов, Каски), 37:22 — 2:3.

Вратари: Подъяпольский (58:19) — Грубец.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 34 (7+12+15) — 28 (9+13+6).

Судьи: Франо, Хрибик.

10 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».