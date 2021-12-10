«Нефтехимик» уступил «Ак Барсу» и проиграл пятый матч подряд

«Нефтехимик» в гостях проиграл «Ак Барсу» со счетом 2:5 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Заброшенными шайбами в составе казанского клуба отметились Пер Линдхольм, Даниил Журавлев, Дмитрий Юдин, Даниил Тарасов и Дмитрий Воронков.

В составе команды из Нижнекамска голы забили Денис Вихарев и Рафаэль Бикмуллин.

«Ак Барс» набрал 51 очко и поднялся на третье место на Востоке. «Нефтехимик» занимает 10-е место в Восточной конференции, имея на счету 35 очков в 38 играх.

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«Ак Барс» (Казань) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 5:2 (1:1, 1:0, 3:1)

Голы: Вихарев — 4 (бол., Секстон, Кнот), 11:00 — 0:1. Линдхольм — 4 (бол., Уил, Юдин), 12:27 — 1:1. Журавлев — 1 (Кагарлицкий, Линдхольм), 33:53 — 2:1. Юдин — 2 (Кагарлицкий, Журавлев), 43:07 — 3:1. Бикмуллин — 6 (Шафигуллин, Кнот), 48:00 — 3:2. Тарасов — 6 (Кэмпфер, Линдхольм), 50:28 — 4:2. Воронков — 6 (бол., Кагарлицкий, Зарипов), 51:54 — 5:2.

Вратари: Бобков — Судницин (Туохимаа, 51:54).

Штраф: 12 — 8.

Броски: 29 (8+10+11) — 29 (14+6+9).

Судьи: Гашилов, Прокуратов.

10 декабря. Казань. Татнефть-Арена.