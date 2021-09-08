«Северсталь» в овертайме переиграла «Адмирал»
«Северсталь» одержала первую победу в новом сезоне КХЛ. Команда на своем льду в овертайме одолела «Адмирал» со счетом 3:2.
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«Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Букартс — 2 (Гареев), 2:54 — 0:1. Гераськин — 1 (бол., Вовченко, Рыков), 15:58 — 1:1. Верба — 1 (мен., Шевченко), 31:07 — 1:2. Морозов — 1 (бол., Думбадзе, Вовченко), 45:44 — 2:2. Кодола — 1 (Стенквист, Вовченко), 64:52 — 3:2.
Нереализованный буллит: Морозов (Северсталь), 21:35 (вратарь).
Вратари: Шугаев — Серебряков.
Штраф: 6 — 14.
Броски: 36 (12+7+11+6) — 20 (8+5+7+0).
Судьи: Бондарь, Мочалов.
8 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference
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