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«Северсталь» в овертайме переиграла «Адмирал»

21:26
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«Северсталь» одержала первую победу в новом сезоне КХЛ. Команда на своем льду в овертайме одолела «Адмирал» со счетом 3:2.

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«Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 3:2 ОТ (1:1, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Букартс — 2 (Гареев), 2:54 — 0:1. Гераськин — 1 (бол., Вовченко, Рыков), 15:58 — 1:1. Верба — 1 (мен., Шевченко), 31:07 — 1:2. Морозов — 1 (бол., Думбадзе, Вовченко), 45:44 — 2:2. Кодола — 1 (Стенквист, Вовченко), 64:52 — 3:2.

Нереализованный буллит: Морозов (Северсталь), 21:35 (вратарь).

Вратари: Шугаев — Серебряков.

Штраф: 6 — 14.

Броски: 36 (12+7+11+6) — 20 (8+5+7+0).

Судьи: Бондарь, Мочалов.

8 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2021-2022/?type=conference

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Иван Шитик все материалы автора

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