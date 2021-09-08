Гол Дальбека в овертайме принес ЦСКА победу в матче с «Ак Барсом»

ЦСКА обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась в Казани и завершилась победой армейцев в овертайме со счетом 2:1.

Автором победной шайбы в овертайме стал защитник Клас Дальбек. В основное время у ЦСКА отличился Матвей Гуськов, у «Ак Барса» — Дмитрий Кагарлицкий.

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«Ак Барс» (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Кагарлицкий — 2 (Галимов), 28:01 — 1:0. Гуськов — 1 (Слепышев, Валльмарк), 53:34 — 1:1. Дальбек — 2 (Нордстрем, Плотников), 64:33 — 1:2.

Нереализованный буллит: Уил (Ак Барс), 61:04 (Вратарь).

Вратари: Бобков — Федотов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 33 (7+13+11+2) — 22 (4+5+9+4).

Судьи: Гамалей, Оленин.

8 сентября. Казань. ЛДС «Татнефть-Арена».